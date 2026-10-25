В Сети появились редкие архивные кадры Муслима Магомаева - ФОТО

Народный артист Азербайджана EMIN поделился в социальной сети Instagram архивными кадрами, на которых заснят легендарный азербайджанский певец Муслим Магомаев.

Архивные фото и видео EMIN опубликовал в своем Telegram-канале сегодня, 25 октября, - в день памяти Муслима Магомаева.

«Голос и песни Муслима Магомаева знают и любят миллионы людей. Для нашей семьи он был не только великим артистом, а прежде всего невероятно светлым, глубоким человеком и настоящим другом.

На первой фотографии Муслим Магометович со своей супругой Тамарой Ильиничной, моими дедушкой и бабушкой Иосифом Евгеньевичем и Тамарой Федоровной. Очень теплый, живой снимок. А на втором - бабушка, Муслим Магометович и я совсем маленький.

Его талант, благородство и отношение к людям невозможно забыть. Именно таким мы всегда будем помнить Муслима Магомаева», - отмечает EMIN.

Феликс Вишневецкий