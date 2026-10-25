Стала известна причина самоотвода судей по делу сына депутата

Стала известна причина, по которой судьи Хатаинского районного суда отказались от рассмотрения дела в отношении Ахмеда Ализаде — сына депутата Арзухана Ализаде.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, Ахмеду Ализаде, привлеченному к уголовной ответственности в связи с массовой дракой в бакинском кафе, предъявлены обвинения по шести статьям Уголовного кодекса.

Он привлечен по статьям 218.1 и 218.2 (создание преступного сообщества и участие в нем), а также 234.4.1 и 234.4.3 (незаконный оборот наркотических средств в крупном и особо крупном размерах) и сопутствующим статьям о покушении на совершение преступления.

Согласно информации, причиной самоотвода судей стало то, что родной брат обвиняемого Орхан Ализаде работает судьей в этом же Хатаинском районном суде.

В связи с этим материалы дела были направлены в Бакинский апелляционный суд. Решением апелляционной инстанции вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Ахмеда Ализаде был передан на рассмотрение в Низаминский районный суд.

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