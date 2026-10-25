В Турции сообщили о возможной отставке главного советника Эрдогана Октая Сарала

Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Октай Сарал может объявить о своей отставке в понедельник, 26 октября.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкое издание Günebakış, уход Сарала с занимаемой должности ожидается на фоне разногласий, возникших после его заявлений относительно правил ношения школьной формы в Азербайджане.

Издание утверждает, что азербайджанская сторона потребовала освобождения Сарала от должности после того, как он выступил с критикой ограничений на ношение хиджаба в азербайджанских школах.

Напомним, ранее заявления главного советника турецкого президента вызвали резкую реакцию в Азербайджане. В частности, правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) 13 октября подвергла критике высказывания Сарала и ряда представителей турецкой Партии справедливости и развития, призвав уважать суверенитет, конституционный строй и внутренние дела Азербайджана.

При этом официального подтверждения информации о предстоящей отставке Сарала со стороны турецких властей пока не поступало.