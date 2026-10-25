Трамп заявил о скором проведении переговоров США, России и Украины
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Президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонние переговоры с участием представителей США, России и Украины могут состояться в ближайшее время.
Как передает 1news.az, об этом американский лидер сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома, отвечая на вопрос о перспективах проведения переговоров.
«Они пройдут довольно скоро, и я думаю, что обе стороны хотят заключить сделку», — сказал Трамп.
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