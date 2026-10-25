Трамп заявил о скором проведении переговоров США, России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонние переговоры с участием представителей США, России и Украины могут состояться в ближайшее время.

Как передает 1news.az, об этом американский лидер сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома, отвечая на вопрос о перспективах проведения переговоров.

«Они пройдут довольно скоро, и я думаю, что обе стороны хотят заключить сделку», — сказал Трамп.