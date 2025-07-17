Франции пришлось уйти: в Сенегале больше нет французских войск

Франция покинула две последние военные базы в Сенегале, выведя из страны весь военный контингент после 65 лет присутствия в африканской стране, сообщило агентство Франс Пресс.

«Последние два французских военных объекта в Сенегале были возвращены властям в четверг в ходе церемонии, ознаменовавшей завершение постоянного присутствия французской армии в стране, а также в Центральной и Западной Африке», - сообщает СМИ.

Источник: РИА Новости