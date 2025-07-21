Азербайджанский фильм получил грант международной платформы

TRT 12 Punto - крупнейшая платформа в сфере сценарного развития и международного совместного производства, организованная государственным телеканалом Турции TRT с 2019 года.

Данная платформа объединяет международных сценаристов, продюсеров и экспертов, создавая условия для поддержки проектов как из Турции, так и из других стран.

Секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, режиссёр и продюсер Тюркан Гусейн вошла в число победителей конкурса кинопроектов «TRT 12 Punto» с художественным фильмом «Ölü Həsən», получившим грант вышеуказанной платформы, сообщает 1news.az со ссылкой на Союз кинематографистов Азербайджана.

Сюжет нового фильма, являющегося совместным производством Азербайджана и Турции, рассказывает о Гасане, который ошибочно был признан мёртвым, но открывает глаза, и жители деревни начинают верить, что он обладает мистическими силами. Дальнейшее развитие событий разворачивается вокруг Гасана, а сценарий строится на этой мистической атмосфере. При этом фильм сочетает в себе элементы мистического реализма, драмы, триллера и чёрного юмора.

В фильме снялись Гурбан Ахмедов, Натаван Аббаслы, Гурбан Исмаилов, Туркай Джафарли, Орхан Искендерли, Ульви Хашим, Рамиль Мамедов, Матлеб Абушов, Севиндж Алиева, Эльтекин Хан, Нигяр Мамедова, Азиза Гашимли и Вагиф Керимов.

Это совместный проект Агентства кино АР (ARKA), компаний «Ultra Production», «Poetika Film» (Турция), Союза кинематографистов Азербайджана и Общественного телевидения. Продюсерами фильма являются Эмиль Наджафов, Пярвиз Мамедов и Али Иса Джаббаров, со-продюсерами - Эмрах Кылыч и Севиндж Алиева, исполнительными продюсерами - Эльмеддин Алиев и Дуйгу Девели. Сценарист - Тюркан Гусейн, соавтор сценария - Исмаил Иман, оператор-постановщик - Васиф Вализада, художник-постановщик - Туран Юсифова, второй режиссёр - Асад Искендерли, звукооператор - Эмин Мамедов, гаффер - Али Абилов, фокус-пуллер - Рухин Мирзаев, гримёр - Адиля Алиева.