Участники Шушинского Глобального медиафорума ознакомились с историческими достопримечательностями города Шуша - ФОТО

Участники III Шушинского Глобального медиафорума на тему «Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта», проведенного по случаю 150-летия Азербайджанской национальной печати, сегодня ознакомились с историческими местами города Шуша.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала гости осмотрели расстрелянные памятники известным азербайджанским личностям Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли на центральной площади города Шуша. До внимания гостей было доведено, что во время оккупации армяне хотели вывезти эти памятники в Армению и переплавить. Отмечалось, что по инициативе великого лидера Гейдара Алиева эти памятники были выкуплены у Армении и доставлены в Азербайджан. Они хранились во дворе Музея искусств в Баку. После освобождения Шуши от оккупации памятники были возвращены на прежние места.

Гости также посетили родник Хан гызы. Сообщалось, что в течение почти 30-летней оккупации исторические здания, мечети и памятники города подвергались армянскому вандализму. После освобождения Шуши от оккупации здесь развернулись широкомасштабные восстановительно-созидательные работы. Наряду со строительством инфраструктуры, в Шуше началось восстановление подлинного исторического облика города, историко-культурных памятников.

Затем гости посетили Шушинские крепостные стены. Здесь им рассказали об истории города Шуша и строительстве крепостных стен. Сообщалось, что крепость, построенная Карабахским ханом Панахали ханом, долгое время защищала город от иностранного вмешательства и была символом неприступности. Во время оккупации крепостные стены подверглись армянскому вандализму. После освобождения Шуши от оккупации на крепости были проведены ремонтно-восстановительные работы.

Гости, прибывшие на Джыдыр дюзю, полюбовались открывающейся отсюда чарующей панорамой, сделали памятные фотографии.

Затем они посетили мавзолей Моллы Панаха Вагифа.

Участники Форума также посетили мечеть Юхары Говхар Ага - старейшую мечеть города Шуша. Им рассказали, что мечеть названа в честь построившей ее известной поэтессы и художницы Говхарнисы беим, сестры III Карабахского хана Мехдигулу-хана. Мечеть четыре раза перестраивалась на одном и том же месте. Первая мечеть была построена из тростника одновременно со строительством Шушинской крепости в начале 1750-х годов по инициативе I Карабахского хана Панахали хана.

В 1768-1769 годах Ибрагимхалил хан снес тростниковую мечеть и построил на ее месте новую каменную. Говхар ага, известная как меценатка в Карабахе и на всем Южном Кавказе, дважды участвовала в строительстве этой мечети. Сначала, в первой половине XIX века, на месте мечети, построенной Ибрагимхалил ханом на собственные средства, была построена первая в Шуше мечеть с двумя минаретами. В 1883 году, снова на средства, выделенные Говхар агой, на месте этой мечети была построена четвертая, последняя и дошедшая до наших дней Джума мечеть с двумя минаретами. На заключительном этапе архитектором мечети стал Кербелаи Сафихан Карабаги, автор многих исторических памятников Карабаха. Отделка минаретов и росписи одной из комнат второго этажа медресе мечети - работа Мир Мохсена Навваба.

До сведения гостей было доведено, что вооруженные силы Армении осквернили шушинскую мечеть Юхары Говхар Ага во время оккупации Шуши в 1992 году и после нее. Интерьер мечети был полностью разрушен, фасад получил серьезные повреждения, минареты повреждены, а части кафедры были снесены.

После освобождения Шуши в результате Отечественной войны мечеть была снова отремонтирована и восстановлена. 10 мая 2023 года мечеть была открыта с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. В настоящее время мечеть Юхары Говхар Ага действует по своему прямому назначению и зарегистрирована Министерством культуры и туризма как историко-культурный памятник странового значения.

Участники Форума покинули Шушу с богатыми впечатлениями.