Трамп поддержал главу Пентагона на фоне скандалов

Президент США Дональд Трамп поддержал главу Пентагона Пита Хегсета призывом к борьбе на фоне скандалов с его участием.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Продолжай бороться — мне нравится, что ты делаешь. Во что бы то ни стало», — приводит издание слова Трампа.

По словам собеседника издания, Трамп поддержал Хегсета после ряда скандалов, поскольку в него было «вложено много политического капитала».

До этого газета The New York Times сообщила, что Пит Хегсет 15 марта передал через личный чат в мессенджере Signal секретную информацию о военной операции США в Йемене. По данным издания, Хегсет направил участникам чата график полетов истребителей F/A-18 Hornet, задействованных в ударах по позициям йеменских хуситов. В чате «Оборона | командное совещание», который велся с личного телефона главы Пентагона, участвовали около 10 человек, включая его жену, брата, адвоката и двух бывших чиновников.

Трамп выразил решительную поддержку кандидатуры Хегсета на посту главы Пентагона на фоне скандала.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, все военное ведомство «работает против» министра и тех изменений, которые он пытается проводить на посту.

Источник: Газета.ру