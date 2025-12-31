 Президент: Все азербайджанцы должны знать и знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Президент: Все азербайджанцы должны знать и знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство

First News Media00:11 - Сегодня
Президент: Все азербайджанцы должны знать и знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство

Президент Ильхам Алиев сердечно поздравил всех азербайджанцев мира с Днем солидарности азербайджанцев мира.

В своем обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года глава государства также сказал: «Они (все азербайджанцы) должны знать и знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство. Некоторые события 2025 года еще раз показали, что судьба каждого азербайджанца, независимо от страны проживания, ценна, важна для нас. Нас, азербайджанцев, объединяют наша общая история, наш язык, наши корни, наша культура».

Поделиться:
211

Актуально

Xроника

Обращение Президента Ильхама Алиева по случаю Дня солидарности азербайджанцев ...

Политика

Президент: Историческая Победа, одержанная нами в Отечественной войне пять лет ...

Общество

Euronews: Баку устанавливает новые стандарты в сфере общественной безопасности

В мире

Нетаньяху обсудил с Трампом возможность нанесения удара по Ирану в 2026 году

Политика

Президент: Все азербайджанцы должны знать и знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство

Президент: Мы можем гордиться успехами, достигнутыми в этом году в экономическом развитии

Президент: Мы никому не позволяли и не позволим вмешиваться в наши дела

Ильхам Алиев: Сегодня в мире к Азербайджану относятся с большим уважением

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

MEDİA: От имени Самеда Сеидова распространено фейковое заявление

МИД: Азербайджан приветствует усилия, направленные на защиту интересов йеменского народа

Министр: Прекращение в РФ уголовного дела по факту крушения самолета AZAL вызывает серьезные вопросы

На сайте Конгресса США опубликован текст законопроекта об отмене ограничений на помощь Азербайджану

Последние новости

Президент: Все азербайджанцы должны знать и знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство

Сегодня, 00:11

Президент: Мы можем гордиться успехами, достигнутыми в этом году в экономическом развитии

Сегодня, 00:09

Президент: Мы никому не позволяли и не позволим вмешиваться в наши дела

Сегодня, 00:08

Ильхам Алиев: Сегодня в мире к Азербайджану относятся с большим уважением

Сегодня, 00:05

Обращение Президента Ильхама Алиева по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

Сегодня, 00:02

Президент: Вопрос восстановления территориальной целостности страны и признания ее всем миром нашел свое решение

Сегодня, 00:01

Президент: Весь мир признает нашу Победу и наглядно видит нашу правоту

31 / 12 / 2025, 23:58

Ильхам Алиев: За последние пять лет Вооруженные силы Азербайджана значительно укрепили свою мощь

31 / 12 / 2025, 23:56

Президент: Историческая Победа, одержанная нами в Отечественной войне пять лет назад, навсегда останется с нами

31 / 12 / 2025, 23:54

Ильхам Алиев: Единство народа и власти – главный фактор наших успехов

31 / 12 / 2025, 23:50

На Солнце зарегистрирована мощная вспышка

31 / 12 / 2025, 23:40

ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля

31 / 12 / 2025, 23:20

В Кяльбаджаре впервые за 32 года организовано новогоднее торжество - ФОТО

31 / 12 / 2025, 23:00

Состояние семьи Трампа выросло на 70% за 15 месяцев

31 / 12 / 2025, 22:40

В Шуше по случаю Дня солидарности и Нового года организован концерт - ФОТО

31 / 12 / 2025, 22:20

Euronews: Баку устанавливает новые стандарты в сфере общественной безопасности

31 / 12 / 2025, 22:00

Роберто Карлос перенёс экстренную операцию на сердце

31 / 12 / 2025, 21:40

В Баку спасатели вызволили пожилого мужчину, упавшего в 5-метровый в колодец - ВИДЕО

31 / 12 / 2025, 21:30

В Гёйчае столкнулись два автомобиля, погиб 7-летний ребёнок, 6 человек пострадали - ОБНОВЛЕНО

31 / 12 / 2025, 21:00

В Турции обнаружено тело одного из трёх человек, пропавших после схода лавины - ОБНОВЛЕНО

31 / 12 / 2025, 20:42
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43