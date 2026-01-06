Nikkei: Япония заинтересована в транспортных маршрутах через Южный Кавказ

Транспортные маршруты, проходящие через Южный Кавказ, могут принести выгоды не только странам региона, но и Японии.

Как сообщает Report, об этом говорится в аналитической статье японского издания Nikkei, посвященной перспективным транспортным коридорам Евразии.

В материале отмечается, что одним из ключевых маршрутов в регионе является Средний коридор - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), к развитию которого проявляет интерес и Токио.

"Япония также возлагает большие надежды на ТМТМ. В декабре 2025 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити встретилась с лидерами пяти стран Центральной Азии и заявила о поддержке Токио развитию этого маршрута", - подчеркивается в статье.

Авторы отмечают, что правительство Азербайджана, по территории которого проходит ТМТМ, рассматривает южную ветку маршрута как важное дополнение к уже существующим транспортным связям.

В целом, как указывает Nikkei, регион Южного Кавказа привлекает к себе внимание как важный транспортный узел, который можно назвать "современным Шелковым путем", соединяющим Европу и Азию.

Помимо Среднего коридора, японское издание также обращает внимание на перспективность проекта TRIPP - "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания".

"Развитие этого маршрута также принесет значительные выгоды Армении, которая окружена Азербайджаном и братской ей Турцией и в течение длительного времени сталкивалась с серьезными торговыми ограничениями", - говорится в статье.