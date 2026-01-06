Планируется строительство нового терминала в международном аэропорту Гейдар Алиев.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, говоря о туристических возможностях страны.

«Да, пока что у нас закрыты сухопутные границы. Я думаю, что причины этого понятны. Но, тем не менее, я уверен, что поставленная нами цель удвоить число туристов, довести его до 5-6 млн человек, абсолютно реалистична.

Мы также планируем построить новый терминал в международном аэропорту Гейдар Алиев. Я еще не получил цифры за прошлый год, но думаю, что количество пассажиров превысит 7 миллионов. Поэтому нам нужен терминал пропускной способностью 15, а может быть, и 20 миллионов пассажиров. Мы уже работаем над новой концепцией для нового терминала», - заявил глава государства.