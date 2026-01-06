Ильхам Алиев рассказал, что будет на территории бывшей «Советской»

Процесс переселения с территории, называемой «Советская», продолжается, и там должны быть созданы только общественные места, заложены парки.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ряду местных телеканалов.

Говоря о перспективах благоустройства столицы, глава государства отметил, что «будут созданы искусственные озера и налажена транспортная система, в том числе построены станции метро, станция метро в Белом городе».

«Сейчас началось создание велосипедных дорожек. Я знаю, что некоторые этим недовольны. Но если мы посмотрим на опыт развитых стран, то увидим, что это тоже выход из положения. Потому что это и полезно, и станет важным средством борьбы с пробками. Естественно, когда общественный транспорт будет работать на желаемом уровне, его использование, конечно, может быть лучшим вариантом. Мы стараемся это сделать», - подчеркнул Ильхам Алиев.