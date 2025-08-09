Токаев: соглашение между Азербайджаном и Арменией - историческое достижение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал подписанное в Вашингтоне мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией исторически важным, сообщает Orda.kz.

Документ завершил многолетний вооружённый конфликт и открыл путь к установлению дипломатических отношений и развитию сотрудничества на основе прочного мира.

Глава государства отметил, что подписание соглашения стало возможным благодаря посреднической миссии президента США Дональда Трампа, который убедил лидеров обеих стран проявить политическую волю и стратегическую дальновидность.

По словам Токаева, Казахстан также внёс вклад в достижение договорённостей, предложив Алматы в качестве площадки для переговоров министров иностранных дел по ключевым параметрам мирного договора.