 Хикмет Гаджиев: Мы имеем полную поддержку администрации Трампа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Хикмет Гаджиев: Мы имеем полную поддержку администрации Трампа

First News Media11:25 - Сегодня
Хикмет Гаджиев: Мы имеем полную поддержку администрации Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа продемонстрировала приверженность мирной повестке Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил газете The Washington Times.

В материале издания, посвященном процессу построения мира между Азербайджаном и Арменией, шагам к отмене 907-й поправки в Конгрессе США, отношениям официального Баку с Москвой, связям Азербайджана с Израилем, со ссылкой на Гаджиева отмечается, что незамедлительный отклик президента США на мирную повестку заслуживает высокой оценки.

При этом Хикмет Гаджиев подчеркнул, что само наличие 907-й поправки препятствует миру:

"Обе страны – Азербайджан и Армения – интенсивно работают над укреплением мира. Однако некоторые в Конгрессе представляют совершенно ненужные законодательные акты, сеющие дискриминацию", - отметил Гаджиев.

Он также заявил, что администрация Байдена-Блинкена нанесла ущерб отношениям между Азербайджаном и США. Помощник президента отметил, что американо-азербайджанские отношения, которые стали более теплыми во время президентства Дональда Трампа, резко контрастируют с подходом предыдущей администрации:

"К сожалению, с администрацией Байдена и Блинкена было много недопонимания, и они нанесли серьезный ущерб отношениям".

Он напомнил, что администрация Байдена возобновила действие 907-й поправки сразу после завершения миссии в Афганистане.

В качестве примера успешного взаимодействия с администрацией Трампа Гаджиев привел решающую роль, которую сыграла администрация американского президента в первый срок его правления в процессе доставки каспийского газа на европейский рынок посредством ЮГК.

Касаясь попыток Азербайджана наладить экономические отношения с Арменией, Гаджиев отметил экспорт нефтепродуктов в эту страну и созданные условия для транзита зерна в Армению.

"Это может показаться символичным, но помимо символизма есть действительно важные геополитические нюансы. Мы строим мир не только с правительством Армении, но и с армянским народом", - подчеркнул Гаджиев.

Подчеркивая, что Азербайджан является пространством религиозной толерантности, помощник президента заявил, что страна является естественным партнером Запада для сотрудничества в нестабильном регионе:

"У нас еврейская, христианская и мусульманская общины живут бок о бок на протяжении веков. Это наша традиция, это наша идентичность. У нас есть еще более сильная решимость для нашей мирной повестки, и мы имеем полную поддержку администрации Трампа", - подчеркнул он.

Поделиться:
271

Актуально

Общество

Как долго в Азербайджане сохранится нестабильная погода?

Общество

Штормовое предупреждение: на Каспии ожидается усиление ветра

Общество

«Азеригаз» прокомментировал сбои в системе оплаты смарт-карт - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Баку выпал первый снег - ВИДЕО

Политика

Хикмет Гаджиев: Мы имеем полную поддержку администрации Трампа

Нетаньяху отметил важный вклад Трампа в урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией

МИД Азербайджана направило поздравления Кубе и Судану

Баку выразил соболезнования в связи с трагедией на курорте Кран-Монтана

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Официальный Баку ждёт полной отмены 907-й поправки

Министр: Прекращение в РФ уголовного дела по факту крушения самолета AZAL вызывает серьезные вопросы

МИД: Азербайджан приветствует усилия, направленные на защиту интересов йеменского народа

Глава МИД Армении: За азербайджанским бензином выстраиваются очереди

Последние новости

Штормовое предупреждение: на Каспии ожидается усиление ветра

Сегодня, 13:37

В турецкой провинции арестованы 26 человек в связи с операцией против ИГИЛ

Сегодня, 13:15

В Таиланде в первые дни нового года в ДТП погибли более 100 человек

Сегодня, 13:05

США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию

Сегодня, 12:55

В Баку сильный ветер повалил деревья - ФОТО

Сегодня, 12:50

«Азеригаз» прокомментировал сбои в системе оплаты смарт-карт - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:40

EMIN исполнил песню Рашида Бейбутова в новогоднем эфире на канале «Россия 1» - ВИДЕО

Сегодня, 12:37

В Швейцарии 80 выживших находятся в критическом состоянии после пожара в Кран-Монтане

Сегодня, 12:30

Трамп заявил о готовности США прийти на помощь мирным протестующим в Иране

Сегодня, 12:22

В Баку выпал первый снег - ВИДЕО

Сегодня, 12:15

В Геранбое сотрудница АЖД скончалась после тяжелой травмы на железной дороге

Сегодня, 12:07

Ограничен скоростной режим на трассе «Зыхский круг - Аэропорт»

Сегодня, 11:52

Сильные дожди вызвали наводнения в Афганистане: есть погибшие

Сегодня, 11:42

В Турцию доставлены 40 человек, находившихся в международном розыске по линии Интерпола - ФОТО

Сегодня, 11:28

Хикмет Гаджиев: Мы имеем полную поддержку администрации Трампа

Сегодня, 11:25

Как долго в Азербайджане сохранится нестабильная погода?

Сегодня, 11:10

Житель Гёйчая скончался в больнице после падения с высоты

Сегодня, 11:00

Непогода парализовала движение на ряде дорог в районах Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 10:50

В 2025 году погибли 128 журналистов и работников СМИ

Сегодня, 10:43

В Азербайджане высота снежного покрова достигла 30 см

Сегодня, 10:30
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43