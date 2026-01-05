Лейла Алиева встретилась с первой леди Омана в Маскате - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в городе Маскат с первой леди Султаната Оман Ее Высочеством Сайидой Ахад бинт Абдулла бин Хамад Аль Бусаидия.

Cайида Ахад бинт Абдулла бин Хамад Аль Бусаидия отметила, что рада видеть Лейлу Алиеву в Омане, подчеркнув, что ее общественная деятельность наряду с Азербайджаном высоко оценивается во многих странах, в том числе в арабских государствах Персидского залива.

Первая леди Омана отметила, что осведомлена о поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева в сфере охраны окружающей среды, искусства, культуры, а также детей, нуждающихся в особой заботе, и о ее активном участии в благотворительных акциях.

Она также заявила, что обладает обширной информацией о ремесленничестве, ковроткачестве и ткацком искусстве в Азербайджане.

Выразив удовлетворение пребыванием в этой стране, Лейла Алиева поблагодарила за встречу, оказанное внимание и заботу. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева подчеркнула, что впервые посещает Оман, выразив уверенность в том, что данный визит придаст импульс будущим связям между структурами наших стран, действующими в таких сферах, как культура, искусство, ковроткачество и ткачество.

Отметив богатые традиции Азербайджана в области ковроткачества и ткачества, Лейла Алиева коснулась вопроса важности обмена опытом в этой сфере.

В ходе беседы была достигнута договоренность о разработке совместных проектов между Азербайджаном и Оманом в указанных сферах.