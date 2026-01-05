Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний мир устроен так: кто силён - тот и прав - ВИДЕО

В своём новогоднем поздравлении азербайджанскому народу я уже говорил, что сегодняшний мир устроен так: кто силён - тот и прав.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам.

В ходе беседы глава государства также подчеркнул неблагодарность администрации Байдена–Блинкена:

«В то время во время разговоров с высокопоставленными представителями той администрации я говорил, что настанет день, когда мы вам снова понадобимся, но тогда не стучитесь в нашу дверь», — отметил он.

По словам Президента, если бы эта администрация всё ещё находилась у власти в США, ни одна их просьба не была бы выполнена.

Отметим, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня дал интервью местным телеканалам. Интервью главы государства местным телеканалам будет показано сегодня.