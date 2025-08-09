 Подписана Совместная декларация относительно встречи Президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Вашингтоне - ФОТО | 1news.az | Новости
Подписана Совместная декларация относительно встречи Президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Вашингтоне - ФОТО

First News Media00:20 - Сегодня
Подписана Совместная декларация относительно встречи Президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Вашингтоне - ФОТО

8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

АЗЕРТАДЖ представляет Декларацию.

СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Президента Азербайджанской Республики и Премьер-министра Республики Армения относительно встречи в городе Вашингтон Соединенных Штатов Америки

Мы, Президент Азербайджанской Республики и Премьер-министр Республики Армения, встретившись в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, 8 августа 2025 года, заявляем о нижеследующем:

1. Мы и Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп стали свидетелями парафирования министрами иностранных дел сторон согласованного текста «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения». В этой связи мы признали необходимость продолжения дальнейших действий для достижения подписания и окончательной ратификации Соглашения и подчеркнули важность поддержания и укрепления мира между нашими двумя странами;

2. Мы также стали свидетелями подписания совместного обращения министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур. Мы призываем все государства-участники ОБСЕ принять это решение;

3. Мы вновь подтвердили важность открытия коммуникаций между двумя странами для внутригосударственных, двусторонних и международных перевозок в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и по соседству с ним на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств. Эти усилия должны включать обеспечение беспрепятственной связи между основной частью Азербайджанской Республики и ее Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения с взаимной выгодой для международных и внутригосударственных связей Республики Армения;

4. Республика Армения будет сотрудничать с Соединенными Штатами Америки и взаимно согласованными третьими сторонами в целях создания концептуальных рамок для проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) по обеспечению транспортных связей на территории Республики Армения. Мы подтверждаем нашу решимость добросовестно прилагать усилия для достижения этой цели в кратчайшие сроки;

5. Мы признаем необходимость наметить курс на светлое будущее, не связанное конфликтом прошлого, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларацией 1991 года. Созданы условия для того, чтобы наши страны наконец приступили к построению добрососедских отношений на основе неприкосновенности международных границ и недопустимости применения силы для приобретения территории после окончания конфликта, принесшего огромные человеческие страдания. Эта реальность, которая не подлежит и никогда не должна подлежать пересмотру, открывает путь к закрытию главы вражды между нашими двумя народами. Мы решительно отвергаем и исключаем любые попытки мести, как сейчас, так и в будущем;

6. Мы выражаем уверенность в том, что этот саммит является прочной основой для взаимного уважения и продвижения мира в регионе;

7. Мы выражаем глубокую признательность Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Дж. Трампу за его радушное гостеприимство в проведении этого важного саммита и за его значительный вклад в продвижение нормализации двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Настоящая Декларация была подписана 8 августа 2025 года в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки.

Ильхам АЛИЕВ Никол ПАШИНЯН

Президент Азербайджанской Республики Премьер-министр Республики Армения

Свидетель:

Дональд Дж.Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки

