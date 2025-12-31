Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым Годом - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
В публикации говорится:
"Пусть единство и солидарность азербайджанского народа, мир и спокойствие в нашей стране будут вечными! Пусть Новый год принесет здоровье, любовь, радость и счастье каждой семье! С Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом!"
