 Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым Годом
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым Годом - ФОТО

First News Media09:00 - Сегодня
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

В публикации говорится:

"Пусть единство и солидарность азербайджанского народа, мир и спокойствие в нашей стране будут вечными! Пусть Новый год принесет здоровье, любовь, радость и счастье каждой семье! С Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом!"

