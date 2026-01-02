Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования бывшему президенту Латвии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразили соболезнования бывшему президенту Латвии, сопредседателю Международного центра Низами Гянджеви Вайре Вике-Фрейберге в связи с кончиной ее супруга Имантса Фрейбергса.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В послании говорится:

«Ваше превосходительство,

С чувством глубокой печали восприняли известие о кончине Вашего супруга и спутника жизни Имантса Фрейбергса.

Имантс Фрейбергс, прошедший плечом к плечу с Вами большой жизненный путь, был Вашим верным соратником, всегда находившимся рядом с Вами.

Разделяя Вашу скорбь в связи с этой тяжелой утратой, с глубокой скорбью выражаем соболезнования Вам и всем членам Вашей семьи, желаем терпения».