Иреван и Баку договорились обнародовать текст парафированного мирного соглашения

Армения и Азербайджан договорились обнародовать текст парафированного в Вашингтоне мирного соглашения между двумя странами 11 августа, сообщает пресс-служба армянского МИД., передают армянские СМИ.

Ранее по итогам встречи премьера АрменииНикола Пашиняна и президентов США и Азербайджана Дональда Трампа и Ильхама Алиева была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. В связи с этим стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения, подчеркнули важность укрепления мира между двумя странами.

"В соответствии с достигнутой с Азербайджаном договоренностью, текст парафированного соглашения будет опубликован вечером 11 августа", - говорится в сообщении МИД Армении.