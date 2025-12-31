Посол: «В 2025 году азербайджано-британские отношения вышли на новый уровень» - ВИДЕО

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд записал новогоднее видеообращение, в котором подвел итоги уходящего года 2025.

В видеообращении, которое Ф.Олд разместил в социальной сети Instagram он отметил, что это его последнее новогоднее обращение в качестве посла Великобритании в Азербайджане и подчеркнул следующее: «Главным событием года стало решение государственного министра Стивена Даути и Президента Азербайджана Ильхама Алиева вывести наши отношения на новый уровень путём подписания Соглашения о стратегическом партнёрстве. В декабре государственный министр Великобритании по вопросам обороны лорд Вернон Кокер и торговый посланник Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии, член Палаты лордов Джон Олдердайс провели двусторонние встречи, посвящённые вопросам обороны и безопасности, торговли и инвестиций, а также образования и инноваций».

Посол рассказал о путешествии по Азербайджану, отметив, что посетил Лачин и Шушу, назвав поездку незабываемой: «Созданное нами стратегическое партнёрство — это не только официальные соглашения между нашими правительствами, но и бизнесы, способствующие развитие, уникальный опыт азербайджанских студентов в британских университетах и новые дружеские связи между культурами. С нетерпением жду, что принесёт Новый год».