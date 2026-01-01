МИД Азербайджана направило поздравления Кубе и Судану
Министерство иностранных дел Азербайджана направило поздравления Судану по случаю национального праздника.
Публикация размещена на официальной странице МИД в социальной сети X.
«Искренне поздравляем народ и руководство Судана с Национальным днем», — говорится в посте.
В отдельной публикации МИД Азербайджана также поздравил Кубу с Днем освобождения Республики Куба.
«Поздравляем народ и руководство Кубы с этим важным национальным праздником», — отмечается в сообщении.
