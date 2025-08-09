Трамп вручил Ильхаму Алиеву ключи от Белого дома
Президент США Дональд Трамп вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома.
Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, вручение состоялось 8 августа в Вашингтоне после подписания Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки.
Президент Дональд Трамп: У меня для Вас подарок. Позвольте его вручить. Думаю, он Вам понравится.
Президент Ильхам Алиев: У меня девять внуков. Если позволите, я бы взял все.
Президент Дональд Трамп: У Вас 9 внуков? Дайте мне еще монет. Вы прекрасно ведете переговоры.
Эти монеты нравятся всем. Это лучшая монета в мире. Возможно, самая дорогая монета в мире.
Пусть подойдут члены делегации и сфотографируют Вас.
Затем президент Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома.
Он сказал: У меня для Вас еще один подарок. Это символические ключи от Белого дома. Я вручаю их в редких случаях.