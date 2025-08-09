 Трамп вручил Ильхаму Алиеву ключи от Белого дома | 1news.az | Новости
Политика

Трамп вручил Ильхаму Алиеву ключи от Белого дома

First News Media10:08 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, вручение состоялось 8 августа в Вашингтоне после подписания Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки.

Президент Дональд Трамп: У меня для Вас подарок. Позвольте его вручить. Думаю, он Вам понравится.

Президент Ильхам Алиев: У меня девять внуков. Если позволите, я бы взял все.

Президент Дональд Трамп: У Вас 9 внуков? Дайте мне еще монет. Вы прекрасно ведете переговоры.

Эти монеты нравятся всем. Это лучшая монета в мире. Возможно, самая дорогая монета в мире.

Пусть подойдут члены делегации и сфотографируют Вас.

Затем президент Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома.

Он сказал: У меня для Вас еще один подарок. Это символические ключи от Белого дома. Я вручаю их в редких случаях.

793

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
