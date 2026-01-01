Нетаньяху отметил важный вклад Трампа в урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Newsmax положительно оценил вклад президента США Дональда Трампа в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

Глава израильского правительства отметил, что американскому лидеру следует отдать должное за его роль в укреплении мира и разрешении международных кризисов.

«Трамп действительно заслуживает признания. Он сделал многое ради мира и за короткое время сумел способствовать урегулированию множества конфликтов, во что многие не верили. В частности, речь идет о конфликте между Азербайджаном и Арменией. До него никто не смог с этим справиться, а ему это удалось. И это далеко не единственный пример», — заявил Нетаньяху.