Баку выразил соболезнования в связи с трагедией на курорте Кран-Монтана
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожара на горнолыжном курорте в швейцарской Кран-Монтане.
«Мы глубоко опечалены известием о трагическом пожаре в Кран-Монтане, унесшем множество жизней и причинившем травмы.
Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв и народу Швейцарии.
Мы скорбим вместе с теми, кто потерял своих близких, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети Х.
We are deeply saddened by the news of the tragic fire in Crans-Montana, which claimed many lives and caused injuries.
We extend our heartfelt condolences to the families of the victims and to the people of Switzerland.
Our thoughts are with those who have lost their loved… — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) January 1, 2026