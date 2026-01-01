 Баку выразил соболезнования в связи с трагедией на курорте Кран-Монтана | 1news.az | Новости
Баку выразил соболезнования в связи с трагедией на курорте Кран-Монтана

First News Media17:20 - Сегодня
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожара на горнолыжном курорте в швейцарской Кран-Монтане.

«Мы глубоко опечалены известием о трагическом пожаре в Кран-Монтане, унесшем множество жизней и причинившем травмы.

Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв и народу Швейцарии.

Мы скорбим вместе с теми, кто потерял своих близких, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети Х.

