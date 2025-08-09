Президент Азербайджана: Если бы не Президент Трамп и его команда, Армения и Азербайджан увязли бы в переговорном процессе навечно

Если бы не Президент Трамп и его команда, если бы не наш близкий друг господин Уиткофф и его команда, Армения и Азербайджан, вероятно, до сих пор увязли бы в бесконечном переговорном процессе.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне.