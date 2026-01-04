Глава МИД Ирана: Мы заинтересованы в укреплении политических и экономических отношений с Азербайджаном

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обсудил перспективы отношений с Азербайджаном на встрече с послом Ирана в нашей стране Муджтабой Демирчилу.

Об этом говорится в телеграм-канале главы иранского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что посол проинформировал Арагчи о текущем состоянии двусторонних отношений.

Глава МИД Ирана сослался на конструктивный диалог с Азербайджаном, подчеркнув необходимость постоянного укрепления и расширения сотрудничества двух стран в экономической, транзитной, политической, культурной и гуманитарной сферах для более эффективного продвижения политики добрососедства.

Также он отметил важность интенсификации консультаций между Тегераном и Баку по этим направлениям.

Источник: Report