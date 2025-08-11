Скандально известный депутат Госдумы от «Единой России» генерал Андрей Гурулев, ранее угрожавший Западу ядерным ударом, а россиянам - возрождением системы ГУЛАГ, теперь позволил себе откровенные угрозы в адрес Азербайджана.

В своем Telegram-канале он заявил о возможных санкциях, запрете импорта азербайджанских товаров в Россию и даже расширении «специальной военной операции» вплоть до военных действий на границе с Азербайджаном.

Гурулев давно уже известен своим одиозным поведением и неоднозначными высказываниями, в частности, призывами о ядерных атаках по «врагам России». Например, в июне 2024 года в эфире телеканала «Россия 1» он заявил, что необходимо нанести ядерный удар по Нидерландам. По его мнению, такая атака сможет поставить Европу на колени.

В ноябре Гурулев отреагировал на разрешение Украине со стороны США бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь российской территории. Ответом, по его мнению, должен был стать демонстративный ядерный удар по США. «Я вас уверяю — обратки не будет. Потому что тот [ядерный] арсенал, который есть у России, 100% сдерживает [власти США] от применения ядерного оружия», - заявил он в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым».

А в начале прошлого года в эфире телеканала «Царьград» Гурулев сказал, что для граждан, которые «идут против государства», нужно возродить систему ГУЛАГа. «Мне сейчас говорят: «Ты хочешь устроить опять ГУЛАГ». Ну, я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта. Это правда. И не только я хочу, и народ хочет этого», - убежден он.

А теперь он нацелился на Азербайджан - призывает власти «пощипать» азербайджанских предпринимателей в России, угрожает расширением «СВО» вплоть до военных действий на границе с Азербайджаном.

Похоже, господин Гурулев окончательно застрял в своей параллельной реальности, где Россия - сверхдержава, а не страна под тысячами западных санкций, с экономикой, держащейся на экспорте сырья и импорте китайских гаджетов. Грозить Азербайджану «санкциями» в условиях, когда российские прилавки уже наполовину завалены турецкими, иранскими и азербайджанскими товарами - это, мягко говоря, смешно. Откажетесь от азербайджанских овощей, фруктов и вин? Ну что ж, придется закусывать телевизионной пропагандой и сухариками из Минсельхоза.

А вот угроза «расширить СВО» на азербайджанскую границу звучит уже не комично, а жалко. Трудно понять, как воюющая на одном фронте армия, которой не хватает людей, техники и даже снарядов, собирается открывать еще один. Видимо, в фантазиях этого депутата все возможно. Жаль только, что такие фантазии в реальном мире быстро разбиваются о факты и о геополитику, где Россия давно не диктует правила, а вынуждена считаться даже с теми, кого привыкла считать «младшими партнерами».

Угрозы Гурулева – это стремление Москвы сохранить свое влияние через методы шантажа и давления, которые в современной геополитической реальности теряют эффективность. Азербайджан последовательно развивает стратегические партнерства со странами, что обеспечивает ему прочный международный статус и безопасность.

А любые агрессивные заявления лишь укрепляют решимость страны продолжать курс на суверенитет, развитие и расширение международного сотрудничества.

Азербайджан не станет марионеткой в чьих-то геополитических играх и готов отвечать на любые вызовы с позиции силы и дипломатической мудрости.