Армения недовольна ценами на транзит грузов из Азербайджана через Грузию

Предварительная цена транзита грузов из Азербайджана в Армению по грузинским железным дорогам считалась относительно высокой и неконкурентоспособной, но переговоры еще продолжаются. Об этом заявил в беседе с радиостанцией «Свобода» министр экономики Армении Геворк Папоян.

«С одной стороны - грузинская железнодорожная компания, с другой - компании, импортирующие зерно или бензин. Естественно, им нужно вести переговоры и найти наилучший вариант», - заявил Папоян, отметив, что он не занимается этими вопросами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя вопрос о тарифах на транзит грузов по грузинским железным дорогам, заявил, что если он не будет решен, то, естественно, хозяйствующие субъекты начнут искать альтернативные способы обеспечения импорта и экспорта.

Папоян сегодня высказался по поводу этой альтернативы. «На мой взгляд, сейчас очень хорошее время для открытия сухопутной границы между Арменией и Азербайджаном, для того, чтобы грузы, поступающие по железной дороге до границы Армении, оттуда мультимодальным способом перегружались в грузовики и доставлялись через сухопутную границу Армения-Азербайджан. Думаю, что ни в Армении, ни в Азербайджане нет обстоятельств, которые могли бы этому помешать. У меня сложилось впечатление, что к этому готов и бизнес», - заключил министр.

Источник: news.am