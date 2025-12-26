МИД Азербайджана раскрыл число лиц, включенных в «чёрный список»​​​​​​​

Более двух тысяч человек в настоящее время включены в «чёрный список» Азербайджана за незаконное посещение территорий страны в период их оккупации.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

"Лица, посещавшие территории Азербайджана в период оккупации без разрешения официального Баку, были внесены в "черный список" нашей страны. Те, кто официально обратился по этому вопросу и принес извинения, были исключены из списка и сегодня могут посещать территорию Азербайджана. Те, кто не принес извинений, все еще находятся в "чёрном списке". В целом, в настоящее время в этом списке находится более двух тысяч человек, и это было зафиксировано на протяжении 30 лет", - отметил министр.