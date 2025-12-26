В Азербайджане предложено сделать воскресенье рабочим днём для ряда учреждений

В Азербайджане предложено перейти на гибкий график работы, а также сделать воскресенье рабочим днём для ряда учреждений.

Как сообщает AПA, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Фазиль Мустафа на сегодняшнем заседании парламента.

Депутат отметил, что для решения проблемы дорожных заторов необходимо рассматривать различные варианты.

«Вопрос перехода на гибкий режим работы мы обязательно должны решить. В Европе и других странах на него уже перешли. Есть такие учреждения, которые могут сделать воскресенье рабочим днём. Большинство людей, чтобы добраться до места работы, выходят из дома за 2 часа и столько же времени тратят на возвращение домой. Если человек доказывает, что два часа у него уходит на дорогу на работу в пробках, его следует отпускать с работы раньше. В настоящее время решить проблему пробок в Баку крайне сложно. Мы должны задуматься об улучшении положения граждан, особенно тех, кто работает в государственных учреждениях».