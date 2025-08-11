Зеленский: Путин не готовится к прекращению огня в Украине

"Путин не готовится к прекращению огня в Украине".

Как передает УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад разведки.

"Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше, давить на Украину так, как и раньше. Нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации", - сказал он во время вечернего обращения в Telegram.

Он добавил, что россияне перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции.

"Если кто-то готовится к миру, он этого не делает. Мы продолжаем информировать партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и в российском планировании дальнейших действий", - добавил Зеленский.