Зеленский: Путин не готовится к прекращению огня в Украине
"Путин не готовится к прекращению огня в Украине".
Как передает УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад разведки.
"Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше, давить на Украину так, как и раньше. Нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации", - сказал он во время вечернего обращения в Telegram.
Он добавил, что россияне перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции.
"Если кто-то готовится к миру, он этого не делает. Мы продолжаем информировать партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и в российском планировании дальнейших действий", - добавил Зеленский.