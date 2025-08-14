В Баку отметили День независимости Пакистана - ФОТО

14 августа в Баку состоялось официальное мероприятие, посвященное Дню независимости Пакистана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в начале церемонии под звуки государственного гимна Пакистана был поднят государственный флаг этой страны. Были прочитаны аяты из Корана.

Затем были зачитаны обращения Президента Пакистана Асифа Али Зардари и премьер-министра Мухаммеда Шахбаза Шарифа к пакистанскому народу, в которых подчеркивалась значимость этого знаменательного дня.

Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин выступил с речью, рассказав об историческом значении и сути праздника. Он с удовлетворением отметил прочные дружественные отношения между Азербайджаном и Пакистаном и напомнил о трехсторонней встрече лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана, состоявшейся 28 мая в Лачине. Затронув победу в Карабахе, посол назвал ее образцовым событием в истории военного дела.