МИД: Подписанный между ЕС и Арменией документ противоречит мирной повестке

Результаты VI заседания Совета партнерства между Европейским Союзом (ЕС) и Арменией, состоявшегося 2 декабря 2025 года в Брюсселе, и подписанный по его итогам документ «Стратегическая повестка партнерства ЕС–Армения» вызывают серьезную озабоченность в связи с приоритизацией в нем ряда вопросов, искажающих реалии постконфликтного периода и в целом противоречащих мирной повестке между Азербайджаном и Арменией.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, передает 1news.az.

“Недопустимо, что в этом двустороннем документе, определяющем стратегические приоритеты ЕС и Армении на следующие семь лет, нашли место вопросы, направленные против Азербайджана. Это одновременно оказывает негативное влияние на перспективы отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом”, - отмечается в заявлении.

Использование во вступительной части документа и в ряде других разделов фразы «карабахские армяне, перемещенные в результате военных операций Азербайджана», относящейся к армянским жителям, добровольно мигрировавшим из нашей страны в Армению после отклонения представленного Азербайджаном плана реинтеграции, и обозначение этого вопроса в качестве приоритета партнерства между ЕС и Арменией, а также причисление этой категории лиц к статусу «беженцев» является наглядным примером предвзятости в отношении Азербайджана, отмечается в заявлении.

«Кроме того, в разделе, посвященном возможному вкладу ЕС в процессы нормализации обстановки в регионе, документ прямо поддерживает полное, немедленное и эффективное выполнение всех соответствующих решений Международного суда, что прямо ссылается на известные претензии Армении к Азербайджану.

Вынос в повестку дня третьей стороны вопроса, который напрямую касается исключительно двусторонних отношений между Азербайджаном и Арменией, не только лишен логики, но и игнорирует наличие у Азербайджана собственных законных судебных претензий против Армении.

С учетом того, что в парафированном в Вашингтоне мирном соглашении при участии лидеров Азербайджана, США и Армении предусмотрено урегулирование данных претензий, упоминание этого вопроса в документе ЕС – Армения находится в прямом противоречии с мирным процессом и вызывает серьезные вопросы относительно заявленных намерений армянской стороны.

Отнесение лиц армянского происхождения, обвиненных и осужденных за преступления против человечности и военные преступления, к категории «пленных» и определение их освобождения в качестве отдельного приоритета является серьезным искажением реальности и абсолютно неприемлемо.

Несмотря на наличие в документе ЕС – Армения многочисленных положений, поддерживающих инициативу Армении «мирный перекрёсток», которая не имеет регионального консенсуса, вызывает серьезную озабоченность тот факт, что в документе ни разу не упомянут важный проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), достигнутый в рамках процесса нормализации и согласованный на саммите в Вашингтоне 8 августа.

Это обстоятельство ставит под сомнение серьезность намерений Армении выполнять свои обязательства по соглашению TRIPP, подписанному премьер-министром в Вашингтоне, а также вызывает вопросы относительно заявленной поддержки этого проекта со стороны ЕС.

Учитывая обязательство, закрепленное в статье 7 парафированного проекта соглашения между Азербайджаном и Арменией, о недопущении размещения любых сил третьих сторон на совместной границе, еще одним источником обеспокоенности является тот факт, что вместо прекращения деятельности Наблюдательной миссии ЕС в Армении (EUMA), которая используется как инструмент пропаганды против Азербайджана, в документе приоритетом определено сохранение присутствия EUMA и обеспечение ее полной операционной активности.

Наряду с упомянутыми приоритетами, акцент на военные и оборонные вопросы фактически способствует милитаризации Армении.

Вышеуказанные положения, на фоне позитивных подвижек, достигнутых в постконфликтный период с 8 августа, вновь возвращают элементы прошлого конфликта в повестку дня и вызывают серьезные сомнения относительно истинных намерений Армении.

Мы ожидаем, что Армения и Европейский союз предпримут конкретные шаги для устранения этих вредоносных положений, не отражающих существующие реалии. Со своей стороны. мы будем внимательно следить за ситуацией и делать необходимые выводы», - говорится в документе.