Фархад Мамедов: О каких «армянских заключенных» так печется ЕС?!

First News Media22:38 - 14 / 12 / 2025
Фархад Мамедов: О каких «армянских заключенных» так печется ЕС?!

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Подписанная 2 декабря 2025 года Стратегическая повестка ЕС и Армении продолжает оставаться в центре внимания. МИД Азербайджана уже высказал позицию. Однако остановимся на теме так называемых «армянских заключенных и других задержанных»…

В тексте документа это выглядит следующим образом:

«Continue advocating for the release of Armenian prisoners and other detainees, and making

efforts to address pending humanitarian issues, including the fate of missing persons and

enforced disappearances, as confidence-building measures».

«Продолжать выступать за освобождение армянских заключенных и других задержанных, а также прилагать усилия для решения нерешенных гуманитарных вопросов, включая судьбу пропавших без вести и насильственных исчезновений, в качестве мер по укреплению доверия».

Ну во-первых, Азербайджан не собирается обсуждать с Брюсселем тему арестованных граждан Армении, часть из которых уже получила сроки, а другая часть ожидает вердикта суда, ни в какой форме. У ЕС нет обязательства вести данные дискуссии, а если кто-то из Брюсселя поднимает эту тему, то получит соответствующий ответ.

Однако…

О каких армянских заключенных идет речь?

Ответа на этот вопрос в документе вы не найдете. Есть только определение, что это «армянские заключенные и другие задержанные». А в каком количестве, ФИО, в какой стране… этого не указано.

А ведь есть именно армянские заключенные, которые оказались в заключении по причине войны в Армении! Да, да… В Армении.

Это, в первую очередь, группы армян Карабаха, которые контактировали с государственными структурами Азербайджана и желали реинтеграции, и которые были арестованы со стороны представительства СНБ Армении на оккупированных территориях, которое называлось «СНБ Арцаха». Помните, с 2021 по 2023 годы со стороны военной хунты, финансируемой из Армении и поддерживающий российское присутствие, были арестованы десятки армян Карабаха за т.н. «измену». Последним таковым оказался Саркис Галстян, который был осужден на 18 лет.

Интересно, ЕС-овцам интересна судьба этих армянских заключенных? Представительство ЕС в Армении навещает их в тюрьме? Ими вообще кто-то интересуется?

Особенно после того, как правительство Армении признало территориальную целостность Азербайджана!

Или у ЕС-овцев избирательное отношение к людям?! Даже к армянам…

Источник: телеграм-канал @mneniyefm

Фархад Мамедов: О каких «армянских заключенных» так печется ЕС?!

