Трамп назвал условие выхода из переговорного процесса по Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что выйдет из процесса переговоров вокруг урегулирования в Украине, если поймет, что у диалога с Россией по данному вопросу нет будущего.

«Если все пойдет плохо, если я не увижу в этом будущего — а я человек дела — то я просто уйду», — заявил он.

В ходе беседы он добавил, что если бы не его победа на выборах, конфликт на Украине мог бы перерасти в третью мировую войну.

Он также выразил надежду, что переговоры президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоятся.

