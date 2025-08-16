Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 17 августа.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 16 на 17 августа и утром в воскресенье в некоторых местах временами возможны дожди, грозы. Прогнозируется северо-восточный ветер, который днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха ночью 21-24°, днем – 27-31°. Атмосферное давление составит 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха – ночью 70-80%, днем 40-45%.

На абшеронских пляжах прогнозируется северо-восточный ветер, который днем сменится на юго-восточный. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26 градусов, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 26-27 градусов.

В ряде районов Азербайджана временами ожидаются осадки, грозы, местами возможны кратковременные ливни, град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в горной местности местами будет туман. Ветер – умеренный восточный. Температура воздуха ночью 19-23°, днем – 28-33°, в горах ночью – 13-18°, днем – 20-25° тепла.

Источник: АЗЕРТАДЖ