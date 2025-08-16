Путин сообщил о наличии на Аляске культурного наследия «русской Америки»

На Аляске по сей день сохраняется культурное наследие «русской Америки».

Об этом сообщил президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

«Здесь и по сей день сохраняется огромное культурное наследие эпохи русской Америки. Православные храмы, множество более 700 географических названий, имеющих русское произведение», — сказал он.

Кроме того, Путин вспомнил о том, что на Аляске в годы Второй мировой войны начиналась авиамагистраль, по которой поставлялись боевые самолеты и другая техника.

Он отметил, что в городе Магадан по сей день находится памятник российских и американских летчиков с флагами двух стран.

Источник: Iz.Ru