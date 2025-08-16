Путин заявил о повышении товарооборота РФ и США с приходом администрации Трампа

С приходом администрации американского лидера Дональда Трампа товарооборот между Россией и США начал повышаться.

Об этом 15 августа заявил президент РФ Владимир Путин.

«С приходом новой администрации США двусторонний товарооборот начал у нас повышаться. Все это носит пока такой символический характер, все-таки плюс 20%», — сказал Путин по итогам встречи с американским лидером в узком составе.

Путин также подчеркнул, что между Россией и Соединенными Штатами «много интересных направлений для совместной работы».

