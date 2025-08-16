Путин назвал переговоры с Трампом конструктивными

Президент РФ Владимир Путин назвал завершившиеся переговоры с президентом США Дональдом Трампом конструктивными и поблагодарил американского лидера за приглашение на Аляску.

«Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Были весьма обсnоятельными и полезными. Хотел бы еще раз поблагодарить моего американского коллегу за приглашение приехать на Аляску», — заявил президент в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером.

Путин подчеркнул, что встретиться именно в этом месте было весьма логичным решением, так как Россию и США являются соседями , невзирая на то, что их разделяют океаны. Президент также добавил, что выходя из своего президентского лайнера, он поприветствовал Трампа словами «Добрый день, дорогой сосед!», что, как подчеркнул Путин, звучит «по-доброму».

Источник: Iz.Ru