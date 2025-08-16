Путин пригласил Трампа встретиться в Москве

Президент России Владимир Путин 15 августа пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву.

Соответствующее заявление он сделал после завершения переговоров с президентом США в узком формате.

«Это интересно», — ответил американский лидер на приглашение президента России в ходе пресс-конференции.

Трамп также выразил уверенность, что следующая встреча с Путиным состоится «совсем скоро».

Также Путин на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что взаимодействие России и США в Арктике не теряет актуальности. Глава государства отметил возобновление межрегиональных контактов, в том числе между Дальним Востоком РФ и Западным Побережьем Соединенных Штатов.

