Путин напомнил, что должно войти в основу урегулирования по Украине
Устранение первопричин кризиса в Украине должно быть положено в основу урегулирования.
Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по итогам российско-американских переговоров в Анкоридже.
«Конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования», — подчеркнул глава государства.
Источник: Gazeta.Ru
224