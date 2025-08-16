 Путин напомнил, что должно войти в основу урегулирования по Украине | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Путин напомнил, что должно войти в основу урегулирования по Украине

First News Media19:45 - Сегодня
Путин напомнил, что должно войти в основу урегулирования по Украине

Устранение первопричин кризиса в Украине должно быть положено в основу урегулирования.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по итогам российско-американских переговоров в Анкоридже.

«Конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования», — подчеркнул глава государства.

Источник: Gazeta.Ru

Поделиться:
224

Актуально

Мнение

Дипломатия без слов: Жесты, позы, эмоции лидеров на встрече в Вашингтоне

Мнение

Анкоридж как акт отчаяния: почему Путин прилетел на встречу с Трампом

Политика

Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили актуальные вопросы партнерских ...

Общество

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В мире

Во Франции назвали дату новой встречи «коалиции желающих» по Украине

Путин заявил о готовности РФ к скорейшему прекращению боевых действий в Украине

Путин напомнил, что должно войти в основу урегулирования по Украине

В Китае шесть человек погибли в результате падения микроавтобуса в море

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Пашинян снова уходит в отпуск

В Ираке сотни паломников отравились хлором

Мелания Трамп передала через мужа письмо Путину

Курорт Sea Breeze станет самым дорогим мегапроектом в истории Узбекистана - ПОДРОБНОСТИ

Последние новости

Во Франции назвали дату новой встречи «коалиции желающих» по Украине

Сегодня, 21:00

18 августа состоится заседание по вопросам сотрудничества между Узбекистаном, Азербайджаном и Европой

Сегодня, 20:45

Путин заявил о готовности РФ к скорейшему прекращению боевых действий в Украине

Сегодня, 20:30

Карабахский университет стал победителем Азербайджанского национального конкурса Enactus - ФОТО

Сегодня, 20:02

Путин напомнил, что должно войти в основу урегулирования по Украине

Сегодня, 19:45

Азербайджан подтвердил участие в «Детском Евровидении 2025» и объявил старт национального отбора - ФОТО

Сегодня, 19:30

В Китае шесть человек погибли в результате падения микроавтобуса в море

Сегодня, 19:15

Ушел из жизни писатель Видади Бабанлы

Сегодня, 19:00

Анкоридж как акт отчаяния: почему Путин прилетел на встречу с Трампом

Сегодня, 18:50

Певица Раксана Исмаилова арестована

Сегодня, 18:24

Эльмеддин Мехдиев назначен членом Консультативной группы ООН

Сегодня, 18:08

Отношения с Арменией имеют стратегическое значение для Ирана – глава Совбеза ИРИ

Сегодня, 17:41

В результате падения автобуса с моста в Алжире погибли 18 человек

Сегодня, 17:00

Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили актуальные вопросы партнерских отношений

Сегодня, 16:40

Макрон после саммита на Аляске анонсировал новую встречу «коалиции желающих»

Сегодня, 15:20

Землетрясения в других странах не связаны с подземными толчками в Товузе и на Каспийском море

Сегодня, 15:10

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Сегодня, 15:00

«Ливерпуль» сделал заявление о расистских оскорблениях после матча с «Борнмутом»

Сегодня, 14:50

Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания

Сегодня, 14:40

В Баку известный психолог скончалась после пластической операции

Сегодня, 14:30
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06