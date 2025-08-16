Путин напомнил, что должно войти в основу урегулирования по Украине

Устранение первопричин кризиса в Украине должно быть положено в основу урегулирования.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по итогам российско-американских переговоров в Анкоридже.

«Конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования», — подчеркнул глава государства.

Источник: Gazeta.Ru