Общество

Карабахский университет стал победителем Азербайджанского национального конкурса Enactus - ФОТО

First News Media20:02 - Сегодня
Карабахский университет стал победителем Азербайджанского национального конкурса Enactus - ФОТО

15 августа успешно завершились национальные соревнования Enactus Azerbaijan 2025, организованные в партнерстве с Министерством молодежи и спорта, Фондом молодежи, Союзом студенческих молодежных организаций Азербайджана и Enactus Azerbaijan.

В напряженной и динамичной борьбе за лидерство победу одержала команда Enactus Карабахского университета, которая продемонстрировала высокий уровень подготовки, инновационный подход и командный дух.

В полуфинальный этап конкурса, в котором приняли участие 24 университетские команды, вышли 12 сильнейших коллективов. По итогам отборочных этапов в финал прошли 6 команд.

В финальной части соревнования команды Карабахского университета, Бакинского государственного университета, Лянкяранского государственного университета, Нахчыванского государственного университета, Бакинской высшей школы нефти и Азербайджанского государственного экономического университета представили свои проекты и ответили на вопросы членов жюри. Решением жюри, в состав которого вошли члены правления Enactus Azerbaijan, команда Enactus Карабахского университета была удостоена первого места.

Благодаря одержанной победе команда Enactus Карабахского университета получила право представлять Азербайджан на Кубке мира Enactus, который пройдет в Таиланде с 25 по 28 сентября 2025 года. Участие национальной команды в мировом чемпионате будет обеспечено при поддержке Министерства молодежи и спорта.

В заключение состоялась церемония награждения команд-победителей.

Следует отметить, что Enactus является крупнейшей в мире платформой для практического обучения и реализации проектов, направленных на построение лучшего будущего посредством подготовки нового поколения лидеров в сфере предпринимательства и социальных инноваций.

Enactus предоставляет молодежи возможность применять теоретические знания на практике, реализовывать бизнес-, образовательные и социальные проекты, а также содействует развитию свободного предпринимательства.

Источник: АЗЕРТАДЖ

