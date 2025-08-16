ЦСИ: 77,2% респондентов считают совместную декларацию между Баку и Иреваном успешным дипломатическим шагом

Центр социальных исследований (ЦСИ) провел опрос касательно встречи президента АР Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа, подписанных деклараций и стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами.

Согласно результатам опроса, 87,3% респондентов осведомлены о встрече. Из них 65,2% имеют полную информацию, 22,1% - частичную, а 12,7% - не имеют информации.

77,2% респондентов оценили встречу при посредничестве президента США Дональда Трампа и совместную декларацию между Азербайджаном и Арменией как очень успешный дипломатический шаг. 18,5% опрошенных оценили это событие как достижение среднего уровня, 3,5% заявили, что встреча не оправдала ожиданий, а 0,8% затруднились ответить. В целом встреча и подписанный документ получили высокую поддержку общественного мнения.

Результаты показывают, что встреча была воспринята общественностью как позитивный дипломатический шаг и повысила оптимизм в отношении будущего азербайджано-армянских отношений. 89,3% респондентов считают, что посредничество США приведет к прогрессу: 61,1% ожидают значительного прогресса, 28,2% - частичного. 4,6% - не ждут изменений, 3,8% предполагают негативное влияние, 2,4% затруднились ответить. Большинство выразило доверие к посредничеству США и связывает с ним ожидания прогресса в отношениях между двумя странами.

Результаты опроса показали, что среди основных успехов встречи и подписанных меморандумов респонденты выделили создание новых экономических и транспортных возможностей (90,4%), укрепление личных отношений между президентом Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом (90,1%), достижение устойчивого мира в регионе (89,3%) и обеспечение связи между основной частью Азербайджана и Нахчываном (89,3%). Также отмечены развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и США (83,9%), нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией (82,0%) и начало нового политического периода на Южном Кавказе (78,0%).

96,3% участников опроса согласились с мнением, что «президент Ильхам Алиев победил в войне, а теперь выиграл мир», 3,2% не согласились, 0,5% затруднились ответить.

85,0% респондентов оценили Вашингтонский саммит как результат победы в Отечественной войне.

80,7% опрошенных выразили мнение о росте влияния США на Южном Кавказе.

По данным ЦСИ, 76,4% респондентов оценили Вашингтонский саммит как успех президента Ильхама Алиева, 41,2% - как успех президента Дональда Трампа, 5,1% отметили успех премьер-министра Никола Пашиняна. 18,0% сочли встречу логическим результатом региональных процессов, 1,3% выбрали другие варианты, 3,2% затруднились ответить.

92,8% участников опроса высоко оценили мирную дипломатию президента Ильхама Алиева: 66,8% - очень высоко, 26,0% - высоко. Среднюю оценку дали 5,4%, низкую - 1,6%.

57,1% респондентов считают стратегическое партнерство с США важным для национальных интересов Азербайджана в любом случае, 32,2% - важным при условии сохранения отношений со странами региона. 6,2% не считают стратегическое партнерство с США важным, 4,6% - затруднились ответить.

В числе стран, имеющих решающую позицию на Южном Кавказе, респонденты указали Азербайджан (74,8%), Турцию (64,6%), США (44,0%), Россию (19,6%), Китай (13,4%), Иран (5,1%) и Армению (1,1%). 1,9% назвали другие страны, 2,4% считают, что ни одна из указанных стран не имеет решающей роли, 2,7% не выразили мнение.

По информации Центра, исследование проводилось количественным методом с 9 по 14 августа 2025 года среди 1100 респондентов в возрасте от 18 лет с использованием компьютерного телефонного интервью (CATI).

Опросы были анонимными и добровольными, респондентам разъяснялось, что результаты используются для исследовательских целей. Коэффициент погрешности составляет 3% при 95% доверительном интервале.

