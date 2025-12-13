В России спецназ провел операцию против представителей азербайджанской диаспоры

Специальный отряд быстрого реагирования России (СОБР) провел операцию против представителей азербайджанской диаспоры в Воронежской области.

Об этом сообщает российское бюро AПA со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что в результате операции были задержаны несколько членов диаспоры.

По данным российских СМИ, среди задержанных есть лицо по имени Нияз Захидов. Отмечается, что он является представителем криминального мира и контролировал Алексеевский рынок.

Также сообщается, что у Захидова был изъят паспорт Российской Федерации, и он был направлен в пункт содержания незаконных мигрантов.