В России спецназ провел операцию против представителей азербайджанской диаспоры
Специальный отряд быстрого реагирования России (СОБР) провел операцию против представителей азербайджанской диаспоры в Воронежской области.
Об этом сообщает российское бюро AПA со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что в результате операции были задержаны несколько членов диаспоры.
По данным российских СМИ, среди задержанных есть лицо по имени Нияз Захидов. Отмечается, что он является представителем криминального мира и контролировал Алексеевский рынок.
Также сообщается, что у Захидова был изъят паспорт Российской Федерации, и он был направлен в пункт содержания незаконных мигрантов.
