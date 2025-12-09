 Милли Меджлис утвердил прожиточный минимум и критерий нуждаемости - что изменилось для населения? | 1news.az | Новости
Политика

Милли Меджлис утвердил прожиточный минимум и критерий нуждаемости - что изменилось для населения?

First News Media11:57 - Сегодня
Милли Меджлис утвердил в третьем, окончательном чтении прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2026 год.

Как сообщает Report, решение принято на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Оба законопроекта входят в бюджетный пакет на 2026 год.

Так, на 2026 год в Азербайджане прожиточный минимум и критерий нуждаемости установлен в размере 300 манатов, что на 15 манатов (или 5,3%) больше показателя 2025 года.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения устанавливается в размере 317 манатов, для пенсионеров - 245 манатов, для детей - 260 манатов.

124

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
