Милли Меджлис утвердил прожиточный минимум и критерий нуждаемости - что изменилось для населения?
Милли Меджлис утвердил в третьем, окончательном чтении прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2026 год.
Как сообщает Report, решение принято на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Оба законопроекта входят в бюджетный пакет на 2026 год.
Так, на 2026 год в Азербайджане прожиточный минимум и критерий нуждаемости установлен в размере 300 манатов, что на 15 манатов (или 5,3%) больше показателя 2025 года.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения устанавливается в размере 317 манатов, для пенсионеров - 245 манатов, для детей - 260 манатов.
124