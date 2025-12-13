В Минобороны Азербайджана обсудили итоги года с военными атташе

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась встреча с сотрудниками аппаратов военных атташе иностранных государств, аккредитованных в Азербайджане, посвященная подведению итогов текущего года.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Минобороны , во встрече принимал участие 41 представитель из 28 стран.

Выступивший на мероприятии начальник Управления международного военного сотрудничества полковник Эльчин Абдуллаев рассказал о Победе, одержанной в 44-дневной Отечественной войне. Было отмечено, что Азербайджанская Республика этой Победой не только восстановила свой суверенитет и территориальную целостность, но и внесла вклад в международный мир, восстановив историческую справедливость.

Кроме того, было особо подчеркнуто, что Победа Азербайджана в Отечественной войне послужила установлению мира не только между азербайджанским и армянским народами, но и в масштабах всего международного сообщества.

На совещании было рассказано о работе, проделанной в 2025 году в рамках военного сотрудничества, в том числе о военном параде, посвящённом пятой годовщине Победы в Отечественной войне, который состоялся 8 ноября текущего года на площади Азадлыг в Баку с участием военных атташе иностранных государств. Была представлена подробная информация о поездках, организованных с целью ознакомления с созидательно-восстановительными работами, проводимыми в различных регионах страны, а также в районах, освобождённых от оккупации.

Состоялся подробный обмен мнениями о мероприятиях, запланированных на предстоящий год, и о планах на перспективу. Были даны ответы на вопросы, интересующие военных атташе.