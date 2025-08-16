Путин встречается с Трампом. Первые кадры - ФОТО

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встречаются на базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, переговоры могут продлиться 6–7 часов.

Первым в Анкоридж прибыл американский лидер, спецборт российского президента приземлился там около 21:54 мск. Из самолетов главы государств вышли практически одновременно. Прямо на летном поле для них расстелили красную ковровую дорожку — на ней они и встретились, пожав друг другу руки. Затем они сели в один автомобиль и направились к месту переговоров.

Основной темой обсуждения станет мир в Украине. Также Трамп заявил, что готов говорить о бизнесе — но только в случае прогресса по урегулированию конфликта. Если прийти к соглашению по этой теме не удастся, Москву ждут «тяжелые экономические последствия», предупредил он.

Изначально сообщалось, что главы государств пообщаются тет-а-тет — однако за несколько минут до встречи Белый дом уточнил, что переговоры пройдут в формате «три на три» с участием министров. После этого состоится встреча делегаций.

Источник: Gazeta.Ru