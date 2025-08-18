Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, передает «Европейская правда».

Зеленский, сообщив о своем прибытии в американскую столицу, поблагодарил Трампа за приглашение.

«Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть длительным», – подчеркнул он в своем Телеграм-канале.

Зеленский напомнил об ошибках прошлых лет, когда Украину «заставили отдать Крым и часть Донбасса», и о том, что «гарантии безопасности» 1994 года не сработали.

«Конечно, не стоило отдавать Крым тогда, так же как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков.

Украинцы борются за свою землю, за свою независимость. Сейчас у наших воинов есть успехи в Донецкой и Сумской областях. Уверен, мы защитим Украину, эффективно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру за поддержку и неоценимую помощь.

Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала», – заявил Зеленский.

Украинский президент выразил надежду, что сила Украины, Европы и США принудит Россию к настоящему миру.

Вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча с Трампом. После будет совместная встреча с участием европейцев.