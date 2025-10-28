Посол РФ: Отношения России и Ирана вышли на беспрецедентный уровень

Сотрудничество между Россией и Ираном вышло на беспрецедентный уровень за последние несколько лет: вырос товарооборот, началась реализация многих масштабных проектов в различных сферах, заявил ТАСС посол РФ в исламской республике Алексей Дедов.

«В последние годы отношения вышли на беспрецедентный уровень, что было оформлено в рамках межгосударственного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который наши президенты подписали 17 января 2025 года в Москве в ходе исторического визита [президента исламской республики] Масуда Пезешкиана в Россию», - отметил он. По словам посла, между Москвой и Тегераном существует «комплексный доверительный диалог и консенсус по большинству вопросов двустороннего, регионального и международного измерений».

За последние три года, как отметил Дедов, значительно выросли взаимный товарооборот и интерес деловых и творческих кругов к взаимодействию между собой, а также началась реализация новых масштабных проектов в банковской, транспортной, энергетической и ядерной областях. «Среди последних [проектов] выделю продолжающуюся интеграцию национальных платежных систем «Мир» и «Шетаб», строительство ж/д участка Решт - Астара в рамках амбициозного проекта МТК Север - Юг, сооружение второго и третьего блоков АЭС «Бушер», - указал он.

17 января по итогам переговоров в Кремле президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. 2 октября он вступил в силу. В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана на долгосрочную перспективу. Договор закрепляет статус России и Ирана как стратегических партнеров и охватывает все сферы.